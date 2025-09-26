Tom Barrack: Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi destansıydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.



ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, görüşmenin ardından soruları yanıtladı.

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin Barrack, "Destansıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gurur duymalısınız. Erdoğan, olduğu gibi davrandı. Ekibi birinci sınıftı, ABD ekibiyle tüm konularda mükemmel bir uyum sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, Trump'ın konuşmaları gereken konularda nazik, anlayışlı ve güçlü olduğunu dile getirerek, "İkisi de çok güçlü adamlar. Dürüst olmak gerekirse bu tarihiydi" dedi.

Görüşme yapılırken orada bulunabilmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirten Barrack, önceden de şimdi de umutlu olduğunu söyledi.

"GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM SONA ERMELİ"

Gazze'deki insani durumun sona ermesi gerektiğini dile getiren Barrack, "Başka hiçbir şeyin önemi yok. Gazze bitmeden her şeyin önüne geçen dev bir mesele olmaya devam edecek" dedi.

Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın Gazze'deki insani durumu sona erdirme konusunda hemfikir olduğunun altını çizerek, "Bu, anlamsız katliamları durdurmak anlamına geliyor. Şimdi, bunun nasıl yapılacağı konusunda iki farklı görüş var. Herkes katliamları durdurmamız gerektiği konusunda hemfikir" ifadelerini kullandı.

Barrack, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanlarının katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.