Tom Barrack: YPG Amerikan müttefiki

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, son röportajı ile dikkatleri üzerine çekti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, X kullanıcısı Mario Nevfel'e verdiği kapsamlı röportajda, ABD'nin bölgedeki politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Barrack, röportajında bölgedeki çeşitli aktörlere değinirken, Türkiye ile ilişkilere de özel bir parantez açtı.

Barrack'ın özellikle YPG hakkındaki sözleri dikkat çekti.

Barrcak, Şam yönetimi ile entegrasyon için direten SDG/YPG ilişkin şu ifadelere yer verdi;

"YPG MÜTTEFİKİMİZ" DEDİ

“Türkiye, Suriye’nin bir müttefiki. PKK’ya sahipler, bu Türkiye içinde yabancı bir terör örgütü olarak tanımlanmıştır. ABD de PKK’yı yabancı bir terör örgütü ilan etmiştir. Ancak artık PKK ile ilişkili olmayan başka bir örgüt var: DSG ve YPG. Bunlar IŞİD karşıtı kampanyada bizim müttefiklerimiz oldu. Onların kökeni PKK’ye dayanıyordu.

"TÜRKİYE KAÇINILMAZ BİR ORTAK"

Barrack, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik her türlü çözümde hem önemli bir müttefik hem de kaçınılmaz bir ortak olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Suriye’nin de müttefiki olduğunu hatırlatan Barrack, “Türkiye her koşulda bizim sadık dostumuz ve müttefikimiz olmuştur ve NATO’ya bizim dışımızda en büyük katkıyı sağlayan ülkedir.” dedi.

"3 HARFLİLER BENDEN NEFRET EDİYOR"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya güvendiğini vurgulayan Barrack, PKK-YPG’yi kastederek “Suriye’de üç harfli grupların hepsi benden nefret ediyor.” dedi.

"ŞARA'YA GÜVENİYORUM"

Lübnan asıllı Avustralyalı içerik üreticisi Mario Nevfel’e konuşan Barrack, Suriye’nin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu:

"Herkesin aklındaki ilk soru şu: Bir Sünni, radikal bir Nusra savaşçısı bölgenin en önemli ülkelerinden birinin başına geçti. Ona güveniyor musun, inanıyor musun? Kısa cevap: Evet, güveniyorum ve inanıyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YPG'YE UYARI GELMİŞTİ

Suriye Hükümeti ile imzaladıkları 10 maddelik mutabakata aykırı hareket eden SDG'yi, daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uyarmıştı.

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Fidan, Şam yönetimi ile entegrasyon için direten SDG/YPG'nin bölgede "oyunbozan" rolünde olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz gün ise devletin zirvesinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan net bir uyarı geldi.

YPG'ye uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde sonunda kaybedecek.

Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız, sorunların diplomasi yolundan çözülmesinden yanayız. Müslüman kanından beslenenler tarih sahnesinden çekildikten sonra biz yine burada olacağız." demişti.