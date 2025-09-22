Tom Barrack'ın Orta Doğu analizi: Boyun eğmeyi bilmiyorlar

Orta Doğu'da yaşanan hızlı gelişmeler...

Savaşların ve barışların hızla yaşandığı bazen de çok uzun sürdüğü bölgede, yeni yapılanmalar da oluyor.

Bunların başında ise Suriye geliyor.

Esad rejiminin devrilmesinden sonra uzun yıllardır süren iç savaşın sona ermesiyle beraber Suriye, yeni bir dönemin kapılarını açtı.

Bölgede sevindirici gelişmelerin yanında, İsrail'in can sıkan hamleleri de bulunuyor.

BARRACK KONUŞTU

Tüm bu gelişmelerin ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, BAE merkezli Sky News Arabia’ya konuştu.

ORTA DOĞU ANALİZİ

Dikkat çeken açıklamalar yapan Tom Barrack, Orta Doğu'ya ilişkin bir analiz yapmayı da ihmal etmedi.

Barrack, Orta Doğu'da süregelen savaşların nedeninden verdiği röportajda bahsetti.

"BARIŞ BİR YANILSAMA" DEDİ

Barrack, verdiği röportajda yaptığı Orta Doğu analizinde, barışın bir yanılsama olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Barış hedefi aslında bir yanılsama. Hiç barış olmadı, muhtemelen hiç de olmayacak; çünkü herkes egemenlik için savaşıyor. İnsanlar, 'Sınırlar için savaşıyorlar' diyor. Ama aslında mesele sınır değil.

"BİR TARAF ÜSTÜNLÜK İSTİYOR, DİĞER TARAFIN BOYUN EĞMESİ GEREK"

Sınır, müzakerenin aracı, pazarlığın dili. Sonuçta bir taraf üstünlük istiyor, bu da diğer tarafın boyun eğmesi demek.

"BOYUN EĞMEK KAVRAMINI ANLAMIYORLAR"

Bu coğrafyada daima bir tarafın boyun eğmesi gerekiyor. 'Boyun eğmek' kavramını Arapçada tam karşılayacak bir kelime yok; bu yüzden de anlayamıyorlar.