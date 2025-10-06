Trabzon’a çevreci ekolojik köprü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da yapımı süren çevre dostu ekolojik köprüye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, köprünün Türkiye’nin 11. kara yolu ekolojik köprüsü olacağını belirterek, Karadeniz Sahil Yolu üzerine inşa edilen bu geçiş yapısının sadece bir köprü değil, yeni bir yaşam köprüsü olacağını vurguladı.

YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU, YEŞİL ALANLA BULUŞUYOR

Köprünün Ganita ile Pazarkapı arasında konumlanacağını aktaran Uraloğlu, yapının teknik özelliklerini şöyle açıkladı:

Uzunluğu: 250 metre

Genişliği: 8 metre

Üzerinde 4 metre bisiklet yolu ve 2 metre yaya yolu

500 metrekarelik yeşil alan

Bakan, vatandaşların köprüyü sadece karşıdan karşıya geçmek için değil, yeşille iç içe bir deneyim yaşamak için de kullanabileceğini belirtti.

TOPLAM YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU UZUNLUĞU

Uraloğlu, köprü üzerinde ve çevresinde yapılacak yolları da açıkladı:

Bisiklet yolu: Köprü üstü 250 metre, toplam 347 metre

Yürüyüş yolu: Köprü üstü 250 metre, tabii zemin 32 metre, toplam 282 metre

2025 YILINDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Yapım çalışmalarına 6 Aralık 2024’te başlandığını ifade eden Uraloğlu, köprünün estetik mimarisi ve doğayla bütünleşen yapısıyla Trabzon’a değer katacağını belirtti.

Bakan, köprünün 2025 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.