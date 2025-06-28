Trabzon’da denize giren 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

Trabzon’un Sürmene ilçesinde kuzenleriyle birlikte serinlemek amacıyla denize giren 15 yaşındaki Muhammet Efe Kol, kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ve deniz polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu genç denizden çıkarıldı ve ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammet Efe Kol hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yetkililer, boğulma olayının detaylarının araştırıldığını bildirdi.
Vatandaşların denize girerken dikkatli olmaları ve özellikle çocukların yakın takibinin önemine vurgu yapıldı.