Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir okulda yaşanan olayda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Selami K., 7. sınıf öğrencisinden teneffüs bitiminde sınıfa girmesini istedi.

Öğrencinin bu uyarıya karşılık vermemesi, öğretmenle arasında tartışmaya sebep oldu.

Öğrencinin öğretmene saygısız davrandığı ve öğretmenin de öğrenciye iterek tepki gösterdiği iddia edildi.

Yaşanan tartışmanın ardından öğrenci eve gidip, olayı ailesine aktardı.

BABA UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ

Okul müdürü Erdoğan Topal, öğrencinin annesi ve dayısı ile görüşerek uzlaşmayı sağladı.

Ancak, uzlaşmayı kabul etmeyen baba O.T., okula giderek şikayet dilekçesini sundu.

Okul müdürü, öğretmen Selami K. ve veli O.T.'yi öğretmenler odasına aldı.

VELİ ÖĞRETMENE YUMRUK ATTI

Ardından velinin özür dileme talebine karşılık öğretmenin olumsuz yanıt vermesi, tartışmayı daha da büyüdü.

Veli, öğretmene yumruk atarak yere düşmesine neden oldu.

Yumruk darbesiyle gözlüğü kırılan öğretmenin yüzü cam kırıkları ile yaralandı.

Okul yönetimi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek olay yerine polis ekibi sevk etti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen polis, veliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, veli hakkında adli kontrol kararı verdi.

Veli, en yakın kolluk kuvvetine imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

EĞİTİM ÇALIŞANLARINA ŞİDDET KINANDI

Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Kara, eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının artışına dikkat çekerek açıklama yaptı.

Kara, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken böyle bir şiddetle karşılaşmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kara, "Görev başında mesleğini icra eden bir öğretmene kalkan bu eller, aslında her türlü fedakarlığı yapan insanın başvuracağı bir dil değildir" ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.