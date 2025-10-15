Trafik cezalarında yüzde 10 tolerans kalkıyor

Sürücülere af yok...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına başlayarak Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklif, sürücüler için önemli ve köklü değişiklikler içeriyor.

YÜZDE 10'LUK TOLERANS KALDIRILIYOR

Yürürlükte olan yönetmeliğe göre sürücüler, otoyollarda belirlenen hız sınırını yüzde 10'a kadar aşmaları halinde herhangi bir trafik cezasıyla karşı karşıya kalmamaktaydı.

Yapılacak değişiklikle birlikte hız limitini aşma cezası kademeli olarak 30 bin liraya kadar yükseliyor.

HIZ AŞIMINDA YÜZDE 10 TOLERANS NEDİR?

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, kilometre bazlı aşım esas alınacak.

Mevcut uygulamada yerleşim yerinde hız sınırı 70 km/s olan bir bölgede, sürücüler yüzde 10'luk tolerans sayesinde 77 km/s hızla gitse bile ceza almıyordu.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ

Kanun teklifinde trafik kazalarına neden olan ihlallere yönelik yaptırımlar da ağırlaştırılıyor.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri, 60 gün süreyle geri alınacak.

Geri alınan ehliyetler, süre sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek araç kullanmasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

Ayrıca, yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 km/saat aralığında aşanların her seferinde 30 gün, 56-65 km/saat aşanların 60 gün, 66 km/saat ve üzeri aşanların ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

TRAFİKTE HANGİ ARAÇLAR GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP?

Trafikte seyir güvenliğini artırmayı amaçlayan düzenlemeler kapsamında, cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar, itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere rekor cezalar kesilecek.

Ambulans ve benzeri araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Diğer geçiş üstünlüğü ihlallerinde ise 15 bin lira idari para cezası uygulanacak.

TRAFİKTE CEP TELEFONU KULLANMANIN CEZASI

Teklif, trafikte tehlikeli davranışları ve kural ihlallerini caydırmayı hedefliyor.

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen yani trafik magandalığı yapan sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Seyir halindeyken cep telefonu ve benzeri haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere ise 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Ayrıca, yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

HAPİS CEZASI UYGULANACAK KURALLAR

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, birçok farklı alanda önemli cezaları da beraberinde getiriyor.

Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası kesilecek, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zorunluluk dışında olay yerinden ayrılan sürücülere ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Teklifin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

BAZI CEZALAR

Yeni düzenlemeye göre uygulanacak bazı cezalar:

Yerleşim yeri içinde:

- 6-10 km/s aşımına 2 bin TL,

- 11-15 km/s aşımına 4 bin TL,

- 16-20 km/s aşımına 6 bin TL,

- 21-25 km/s aşımına 8 bin TL,

- 26-35 km/s aşımına 12 bin TL,

- 36-45 km/s aşımına 15 bin TL,

- 46-55 km/s aşımına 20 bin TL,

- 56-65 km/s aşımına 25 bin TL,

- 66 km/s ve üzeri aşımda 30 bin TL.

Yerleşim yeri dışında:

- 11-15 km/s aşımına 2 bin TL,

- 16-20 km/s aşımına 4 bin TL,

- 21-25 km/s aşımına 6 bin TL,

- 26-30 km/s aşımına 8 bin TL,

- 31-40 km/s aşımına 12 bin TL,

- 41-50 km/s aşımına 15 bin TL,

- 51-60 km/s aşımına 20 bin TL,

- 61-70 km/s aşımına 25 bin TL,

- 71 km/s ve üzeri aşımda 30 bin TL.