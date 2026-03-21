Trafik Kanunu’ndaki yeni düzenlemeler için tanınan süre 1 Nisan’da doluyor

Geçtiğimiz ay Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni kanunla beraber trafikte işlenen suçlara yönelik cezalarda önemli bir artışa gidildi.

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Karayolları Trafik Kanunu değişikliği için kritik eşik yaklaşıyor.

SON 10 GÜN

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, araçlarda fabrika çıkışı dışında bulunan ve ruhsata kaydedilmemiş ekipmanlar için tanınan süre 1 Nisan’da sona eriyor.

Bu tarihten itibaren yapılan denetimlerde, fabrikasyon çıkışı dışında araçta bulunan ve ruhsata işlenmemiş tüm eklentiler "yasa dışı" kabul edilerek ağır yaptırımlara tabi tutulacak.

CEZALAR ÇOK AĞIR

Mevcut yasaya göre, 1 Nisan itibarıyla kriterlere uymayan araçlara müsamaha gösterilmeyecek. Özellikle gürültü kirliliğine yol açan veya sürücü dikkatini dağıtan donanımlar için yaptırımlar oldukça sert:

Araçlarında APP plaka, orijinal dışı jant-lastik, spoiler veya standart dışı multimedya sistemi bulunan sürücülerin, 10 gün içinde araçlarını yasal sınırlara çekmesi veya gerekli onay süreçlerini tamamlaması önem taşıyor.

MEVZUATA AYKIRI CİHAZ TAŞIYANLARA SIKI TAKİP

Yeni uygulama kapsamında, mevzuata aykırı ses, görüntü ve haberleşme cihazları taşıyan araç sahiplerine 21 bin lira idari para cezası kesilecek.

Ayrıca bu araçlar, 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Gürültüye neden olan ya da sürüş güvenliğini riske atan sistemler, öncelikli denetim başlıkları arasında yer alıyor.

BAZI TEDBİRLER ÖNERİLECEK

Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği, sürece ilişkin çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bir çalıştay düzenledi.

Ankara’da ilgili bakanlıklara sunulacak talepler arasında şu maddeler öne çıktı:

Ses Sınırı: Hoparlörlerin araç dışında 95 dB seviyesiyle sınırlandırılması.



Ruhsat Şartı: Bagajı tamamen kaplayan dev ses sistemlerinin "özel statü" ile ruhsata işlenmesi (proje çizimi ve muayene şartıyla).



Görüş Açısı: Multimedya ekranlarının sürücünün görüşünü engellememesi adına direksiyon seviyesini aşmaması.



Sertifikalı Montaj: Aksesuar montajlarının sadece Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi olan bayilerce yapılması.

HERHANGİ BİR ERTELEME SÖZ KONUSU DEĞİL

Düzenlemenin içinde APP plaka, standart dışı jant ve lastik, spoiler ile araç içi multimedya sistemlerini de yer alıyor.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için araçlarını yasal sınırlara uygun hale getirmeleri konusunda uyarıda bulunurken mevcut takvimde herhangi bir erteleme sinyali yok.