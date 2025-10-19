Trafikte yeni dönem: Cezalar artıyor, yaptırımlar büyüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafikte kimi zaman basit görünen kural ihlalleri can yakıyor.

Uygulanan cezalara rağmen bazı sürücüler, belirli kurallara uymamakta ısrar ediyor, büyük mal ve can kayıplarına sebep oluyor.

Yeni kanun teklifiyle birlikte ise trafik ihlallerine verilen cezalar büyük oranda artırılıyor.

CEZALAR ARTIRILIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde canlı yayında, kanun teklifine göre uygulanacak yaptırımları açıkladı.

Yerleşim yerlerinde makas atmanın cezası 90 bin TL olurken, sürücünün ehliyetine 60 gün el konulacak; tek yönlü yolda ters yöne girmenin cezası 10 bin TL, bölünmüş yolda ters yönde gitmenin cezası 20 bin TL olacak.

Cezaların artırılmasıyla caydırıcılığın da daha etkili olması hedefleniyor.

'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜYÜ PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, 'dur' ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsünün görüntülerini paylaştı.

Uygulama noktasında polisin durdurmak istediği motosikletlinin, alacağı cezayı, uygulanacak idari işlemleri umursamadan kaçtığı görüldü.

"SİZCE BU CEZA CAYDIRICI MI?"

Görüntüleri "Gereği yapıldı." notuyla paylaşan Yerlikaya, 'dur' ihtarına uymamanın 'Yeni Kanun Teklifi'ne' göre cezasının; sürücünün ehliyetinin 60 gün süreyle geri alınması ve motosikletinin ise 60 gün süreyle trafikten menedilmesi olduğunu aktardı.

Mevcut kanunda aynı fiilin yaptırımının 2 bin 167 TL olduğunu belirten Yerlikaya, kamuoyuna "Sizce bu ceza caydırıcı mı?" sorusunu yöneltti.

"DUR İHTARINA UYMAMAK NE DEMEK?"

'Dur' ihtarına uymayan sürücülerin sebep olduğu kayıpları aktaran Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

'Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne' göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten menedilecek. Mevcut kanunda 'dur ihtarına uymamanın' yaptırımı 2 bin 167 TL. Sizce bu ceza caydırıcı mı? Dur ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 şehit verdik. 16 gazimiz var. Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 955'i yaralandı. Bunu nasıl izah edebiliriz? Dur ihtarına uymamak ne demek?

"YENİ KANUN TEKLİFİ İLE BU İHLALLERİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler. Ankara'nın Sincan ilçesinde polislerimizin dur ihtarına uymayan sürücü R.E.İ. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Motosiklet sürücüsü elbette bizden kaçamadı.

"SÜRÜCÜYE 200 BİN TL PARA CEZASI UYGULANACAK"

Kendisine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı. Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre:



Dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin TL idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz.

"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"