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    Trakya KYK yurdu öğrenciler için hazırlandı

    Gençlik ve Spor Bakanının açıklamasından sonra yaz döneminde öğrencilerin konaklama ihtiyacının karşılanacağı KYK yurtlarında hazırlıklar sürüyor.
    • 14.07.2022 - 11:08
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    Trakya KYK yurdu öğrenciler için hazırlandı

    Geçtiğimiz gün yurtlarda yaz dönemi müjdesi veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklamalarının ardından harekete geçildi.

    Kasapoğlu öğrencilere 81 ilde de konaklama hizmetinin sağlanacağını açıkladı.

    Seyahat eden öğrenciler için getirilen bu düzenlemede, her ilde 3 gün konaklama şeklinde uygulanacak.

    Öğrenciler için hazırlığa başlayan yurtlar ise hazır hale geldi.

    1850 kapasiteli yurt kullanıma hazır

    Trakya'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, ücretsiz konaklama hizmetinden yararlanacak gençler için hazırlandı.

    Kırklareli'nde de 1850 kişi kapasiteli Hundi Hatun Öğrenci Yurdunda temizlenen odalar öğrencileri bekliyor.

    Trakya KYK yurdu öğrenciler için hazırlandı #1

    Trakya KYK yurdu öğrenciler için hazırlandı #2

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