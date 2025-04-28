İHA

Türkiye son 22 yılda enerji alanında tarih yazdı.

Yıllarca dışa bağımlı şekilde bu alanda varlık göstermeye çalışan ülkemiz, çeşitli adımlar attı.

Sondaj ve sismik arama gemileriyle yapılan çalışmaların ardından doğalgaz keşifleri peş peşe geldi.

TRAKYA'DAN DOĞALGAZ MÜJDESİ

Yerli ve milli doğalgaz için çalışmalar sürerken müjdeli haber, Trakya'dan geldi.

Bölgede 3 bin metre derinlikteki 5 kuyuda doğalgaz sondajı yapılıyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin çalışmaları neticesinde, TPAO'nun ardından özel sektör bazında da doğalgaz arama ve üretim faaliyetleri sürüyor.

Bu çerçevede TBNG, günlük 1 milyon 500 bin metreküp kapasiteli işletme tesisi ve bin 650 kilometrekareden fazla alanı kapsayan 17 lisansla bölgede çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

3,5 MİLYAR METREKÜPTEN FAZLA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Firma, 40 yılda bölgede 430'dan fazla kuyu açarken, toplamda 3,5 milyar metreküpten fazla üretim gerçekleştirdi.

Tekirdağ ve Silivri'deki 90 kuyudan günlük 200 bin metreküp doğalgaz üretimi yapılırken, bu gaz 60 sanayi tesisine ulaştırılıyor.

"GÜNLÜK 20 BİN METREKÜP DOĞALGAZ HEDEFLİYORUZ"

Firma Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Furat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Şirketimizin şu anda 2025 sondaj programındaki 3. lokasyonu olan TDR-24 lokasyonundayız. Burada sondaja başlamış bulunuyoruz. Hedefimiz, bin 300 metre derinlikten günlük 20 bin metreküp doğalgaz üretmek. Günlük 20 bin metreküp, yaklaşık 8-9 bin konutun gaz tüketimine eş değer. Halihazırda günlük 200 bin metreküp üretimimizle zaten yaklaşık 80 bin konutun tüketimine eşdeğer bir üretimi aktif olarak sağlamış durumdayız. 2025 yılı sondaj programımız, 4 kuyuluk bir program. Buradan sonra 4. kuyumuza geçmiş olacağız. Trakya'da yaklaşık 40 yıldır doğalgaz üretimi yapıyoruz. Şu ana kadar 500'ün üzerinde kuyu açmış durumdayız. Trakya, uzun zamandır doğalgaz üretiminin yapıldığı değerli bir bölge. Avrupa'ya geçiş yolu üzerinde olması ve petrol boru hatlarının güzergahında bulunması, Trakya'yı ve Tekirdağ'ımızı ayrıca önemli bir hale getiriyor. İnşallah yerli üretim doğalgaz miktarımızı daha da artıracağız.

"ÜRETİMİ 100 MİLYON METREKÜPE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Firmanın Teknik Müdürü Gürkan Karakaya da açıklamasında şunları kaydetti:

Üçüncü kuyumuzun sondajına başladık. 2025 yılı sondaj programımız devam ediyor. Bu yıl bölgede toplamda 4 kuyu kazmayı planlıyoruz. Üçüncüyü bitirdikten sonra 4. kule hareket edecek. 4 kuyudan sonra yıllık üretimimizi 80 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe çıkarma hedefimiz var. Bu kuyudan günlük üretimimizi 20 bin metreküp olarak planlıyoruz. Beklediğimiz rezerv ise 10-15 milyon metreküp arasında. Trakya Bölgesi, gaz potansiyeli açısından çok üretken bir bölge. Biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için en iyi sondaj lokasyonlarını değerlendiriyoruz. Buradaki sondaj çalışmamız yaklaşık 1400 metre derinliğe kadar devam edecek. Ancak sadece sığ hedefleri değil, derin hedefleri de gözeterek teknik çalışmalarımızı planlıyoruz. Trakya'da derin hedeflerde ciddi potansiyeller olduğuna inanıyoruz.

DERİN REZERVLER VE KAYA GAZI POTANSİYELİ

Karakaya, açıklamasına şöyle devam etti: