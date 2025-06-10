Trakya'daki sınır kapılarından bayramda 228 bin 233 yolcu geçti

AA

Edirne'deki Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala ve Kırklareli'ndeki Dereköy sınır kapıları, bayramda hareketli dönem geçirdi.

Türkiye'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarından bayram tatili boyunca 5-9 Haziran'da, 228 bin 233 yolcu geçiş yaptı.

SINIR KAPILARINDAN GEÇEN ARAÇ SAYISI

Avrupa'ya açılan sınır kapılarından aynı dönemde ise 58 bin 508 araç geçişi oldu.

Sınır kapılarında alınan tedbirler sayesinde geçişlerde önemli sorunlar yaşanmadı.

Bazı kapılarda ise araç hareketliliğine bağlı olarak belli periyotlarda yoğunluk gözlendi.