Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik bazı söylemleri, tepki çekiyor.

Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin büyük bir hata olacağını savunan Trump, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde.” demiş ve eleştirileri üzerine çekmişti.

Gazzelileri yerinden etmeye yönelik planlarından katıldığı her platformda bahseden Trump, bu kez yeni bir söylemle gündeme geldi.

Al Arabiya, Trump'ın Gazze'ye yeni bir vali atayacağına yönelik detaylara yer verdi.

Konuya dair 5 yakın kaynağın verdiği bilgiye göre ABD ve İsrail, savaştan sonra Gazze'de geçici bir yönetim kurma üzerinde konuşuyor.

"GAZZE'Yİ DENETLEYECEK"

Kaynaklar, "üst düzey" istişarelerin, Gazze Şeridi'nin "askerden arındırılıp istikrara kavuşana ve işleyen bir Filistin yönetimi ortaya çıkana" kadar Gazze'yi denetleyecek bir ABD yetkilisinin başkanlığında geçiş hükümeti kurulmasına odaklandığını söyledi.

"HENÜZ ÖN AŞAMADA"

Beş kaynak, henüz ön aşamada olan görüşmelerin, ABD liderliğindeki böyle bir yönetimin görev süresine ilişkin belirli bir takvim olmayacağını, bunun sahadaki duruma bağlı olacağını gösterdiğini açıkladı.

ÖZEL NOKTALAR AÇILACAK

Çarşamba günü El Arabiya kaynakları, ABD'nin baskısıyla Gazze'ye ilişkin yeni bir önerinin önümüzdeki saatlerde formüle edileceğini bildirmişti.

Kaynaklar, öneride Gazze'de güvenli koridorların açılması ve yardımların dağıtılacağı özel noktaların oluşturulmasının da yer aldığını doğruladı.

TRUMP'IN ZİYARETİ ÖNCESİ YENİ ÖNERİYE SON HALİ VERİLECEK

El Arabiya kaynakları arabulucuların, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde Gazze'ye ilişkin yeni bir öneriyi son haline getirmeyi istediklerini bildirdi.