Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg: Putin'in İstanbul'a gelmesini umuyoruz

Haber Merkezi
Rusya Ukrayna savaşı bitmek üzere...
Kritik aşamada açıklamalar peş peşe gelirken son açıklama ise ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg'dan geldi.
"PUTİN'İN İSTANBUL'A GELMESİNİ UMUYORUZ"
ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Putin'in İstanbul'a gelmesini umuyoruz. O zaman Başkan Trump da orada olacak.
ZELENSKY'DEN İSTANBUL'DA GÖRÜŞME ÇAĞRISI
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelme çağrısında bulunmuştu.
TRUMP'TAN AÇIKLAMA
Öte yandan, Zelensky'nin çağrısı sonrası dün ABD Başkanı Donald Trump da, "Perşembe günü İstanbul'a uçabilirim" açıklaması yapmıştı.
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