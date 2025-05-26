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Haber Merkezi

30 Ağustos’ta, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde bazı olaylar yaşanmış ve uzun süre konuşulmuştu...

Törenin resmi bölümü tamamlandıktan sonra yüzlerce yeni mezun teğmen, tören alanında toplanarak kılıç çekip yemin etmiş ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganını atmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Eylül’de yaptığı açıklamayla olayın detaylı bir şekilde incelendiğini duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, yürütülen disiplin soruşturması sonucunda 5 teğmen ve 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiğini duyurdu.

BİR GELİŞME DAHA

İhraç edilen teğmenlere dair yeni bir gelişme daha yaşandı.

MANSUR YAVAŞ İŞE ALDI

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenden 4'ü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev alacak.

4 teğmenin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından işe alındığı belirlendi.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın aktardığına göre; 4 teğmen, ihraç kararını mahkemeye de taşıdı.

Mahkeme süreci devam ederken Yavaş'ın da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde teğmenleri işe aldığı ve geçtiğimiz günlerde de teğmenlerin işbaşı yaptığı öğrenildi.

EBRU EROĞLU İŞE BAŞLAYANLAR ARASINDA YER ALMADI

İşe alınan teğmenler arasında, kılıçlı yemine başı çekenlerden birisi olan Ebru Eroğlu yer almıyor.

YAVAŞ, İHRAÇ KARARINDAN SONRA TEK CÜMLELİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MSB'nin ihraç kararı sonrası yaptığı paylaşımla şu ifadelere yer vermişti;

“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”