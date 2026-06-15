Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 11 tutuklama talebi

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CHP'li belediyelere yönelik süren soruşturmalara son olarak Silivri eklendi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Silivri Belediyesi'nde bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri/kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, mal varlığı edinimi ve belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu belirlendi.

21 MİLYON 522 BİN TL KAMU ZARARI

Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin TL kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı.

18 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, eylemlerin örgütlü yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu değerlendirilen Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte hareket ettiği belirtilen 18 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 11 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un da bulunduğu şüpheliler Silivri Adliyesine götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet alma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet alma ve aracılık etme", Yavuz Dirik "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama", Adem Kalaba ile Nihat Nahit Sarayönü ise "rüşvet verme" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, diğer 7 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderdi.