Şebnem Korur Fincancı hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atan ve tutuklu yargılanan Şebnem Korur Fincancı hakkında 7 yıl 6 aya kadar kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Eski Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK sempatizanlığı ile öne çıkan isimlerden.

Geçtiğimiz aylarda Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde leş edilen 17 teröristi aklamaya çalışan Fincancı, PKK'yla yakınlığıyla bilinen kanalda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.

TSK envanterinde kimyasal silahın olmadığı açıklanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fincancı, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 yıl 6 ay hapis istemiyle iddianame düzenlendi

Yargılanma süreci devam Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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"Kanalın terör örgütüyle irtibatını bilmiyordum" demişti

Savcılık sorgusunda "örgüt propagandası" suçlamasını reddeden Fincancı, ''Söz konusu konuşmayı adli tıp uzmanı sıfatı ile yaptım. Örgüt propagandası kastım yoktu. O kanalın terör örgütüyle irtibatını bilmiyordum.'' demişti.

Evinde yapılan aramada cephanelik çıkmıştı

Bir diğer yandan Fincancı'nın ikametinde yapılan aramada; şüpheliye ait dijital materyaller, 1 adet yasaklama kararı bulunan kitap, 25 adet dolu, 1 adet boş 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet dolu, 1 adet boş Kalaşnikof fişeği ele geçirilmişti.

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