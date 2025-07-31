TÜGVA Yaz Okulları Finali Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ortaokul ve lise öğrencilerinin yaz aylarını verimli değerlendirmeleri için yaz okulu ve doğa kampları projesi yürütüyor.

TÜGVA tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve sportif faaliyetlerden Kur’an-ı Kerim ve Hadis derslerine, eğlenceli aktivitelerden eğitici faaliyetlere kadar geniş bir müfredata sahip olan Yaz Okulları’na bu yıl, 400 bin öğrenci katılım sağladı.

GÖRKEMLİ FİNAL TÖRENİ

Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilen Yaz Okulları Final programı, yarın saat 17.00’de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağlaması bekleniyor.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Final programında, dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain, sevilen sanatçılar Eşref Ziya, Ömer Karaoğlu sahne alırken, çocukların sevgilisi Rafadan Tayfa, sosyal medya fenomeni Aydın Musa Güven de performans sergileyecek.

Dev kukla kortejleri, drone gösterileri, drone yarışları ve ışık gösterileri de izleyenlere sunulacak.

İSTEYEN HERKES KATILABİLECEK

Oldukça zengin bir akışla, iddialı bir final yapmaya hazırlanan Yaz Okulları Finali, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek olan programa katılım tamamen ücretsiz olacak ve isteyen herkes katılabilecek.