Tunceli Valisi, ikram sırasında marulun içine çiğ köfte koymayı unuttu

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden aldı.

Vali Aygöl, çiğ köfte tabağını yanındakilere uzatarak ikramda bulundu.

ÇİĞ KÖFTE KOYMAYI UNUTTU

Koruma polis memuruna sadece marul veren Aygöl, içine çiğ köfte koymayı unuttu.

Aygöl'ün o anları ve polis memurunun yüz ifadesi ve çevresindekilerin gülümsemesi kameraya yansıdı.

"KENDİ LOKMASINA SAHİP ÇIKMAYAN BİZİ NASIL KORUYACAK"

Yaşanan o anlar, Aygöl'ün Instagram hesabı üzerinden paylaşıldı.

Paylaşıma, "Kendi lokmasına sahip çıkamayan koruma bizi nasıl koruyacak" sözleri eklendi.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Aygöl'ün paylaştığı video, sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, video çok sayıda gülümseten yorum da aldı.