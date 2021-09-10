Tunceli'de tespit edilen 7 terörist sığınağı yok edildi

Arazide, arama tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığını belirlediği 4 sığınak tespit etti.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Sığınaklar içinde yapılan aramalarda, 7 uyku tulumu, 2 tüp, 40 metre jiletli tel, ısıtıcı, 2 su deposu, 1000 metre kumaş, 500 metre dikenli tel, 20 çakmak gazı, 10 kilogram çivi, 200 metre sera naylonu, 20 kilogram peynir, 10 kilogram salça ve çok miktarda gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi.





OPERASYON DEVAM EDİYOR

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.



