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- Tunceli'de tespit edilen 7 terörist sığınağı yok edildi
Tunceli'de tespit edilen 7 terörist sığınağı yok edildi
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.
- AA
- 10.09.2021 - 09:47
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Pülümür kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide, arama tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığını belirlediği 4 sığınak tespit etti.
ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Sığınaklar içinde yapılan aramalarda, 7 uyku tulumu, 2 tüp, 40 metre jiletli tel, ısıtıcı, 2 su deposu, 1000 metre kumaş, 500 metre dikenli tel, 20 çakmak gazı, 10 kilogram çivi, 200 metre sera naylonu, 20 kilogram peynir, 10 kilogram salça ve çok miktarda gıda ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.