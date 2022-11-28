Tunceli'deki terör yuvaları imha edildi

Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Operasyonu kapsamında imha edilen terörist sığınaklarından çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Bu kapsamda Tunceli’de sürdürülen Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonunda teröristlere ait sığınak ve içerisinde de çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Fazla sayıda mühimmat bulundu

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada Eren Abluka Sonbahar Kış-4 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 adet sığınak içerisinde 7 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet av tüfeği, 7 adet el telsizi, 2 adet el bombası fünyesi, 238 adet bixi ve Kalaşnikof mühimmatı, 4 adet aydınlatma fişeği, 14 adet telsiz anteni ve çok miktarda yaşamsal malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

İHA'nın haberine göre, bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.