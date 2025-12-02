Tuncer Bakırhan: Görüşme tutanakları kamuoyu ile paylaşılmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısında konuştu.

"GÖRÜŞME TUTANAKLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞILMALI"

Bakırhan, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye değinerek, "4 Aralık'ta komisyon yeniden toplanacak. Görüşme tutanaklarının yalnızca üyelerle değil kamuoyuyla da paylaşılması, şeffaflık sağlanması ve toplumun rahatlaması için gereklidir.

Bu toprakların yaralarını saran, özgürlüğü inşa eden demokratik raporlar bekliyoruz; çözüm odaklı raporların hızla yasalara dönüşmesi için ilk ve tarihi sorumluluk Sayın Kurtulmuş'ta ve komisyondadır." diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'E ELEŞTİRİ

Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Stockholm sendromu' söylemine ilişkin, "Biz Meclis'te barış için yasa konuşurken, sokaklarda barışı toplumsallaştırırken siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler kullanıyorsunuz? Biz bu coğrafyada halklar, inançlar, devrimciler, ezilenler olarak celladı mezarlıklarımızdan, faili meçhullerden, yakılmış köylerimizden, direndiğimiz o zindanlardan iyi biliriz.

Cellatlığımıza soyunan çok oldu ama bizi kurban yapmaya kimsenin gücü yetmedi ve yetmeyecek. Cellat defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız." şeklinde konuştu.

SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER

Bakırhan, Kuzey ve Doğu Suriye yönetiminin yönetim arayışını sürdürdüğünü belirterek, "Kuzey ve Doğu Suriye'den özellikle Türkiye'ye uzanan bir dostluk eli var, artık bu elin tutulması gerekir. DEM Parti'nin bu hafta sonu düzenleyeceği uluslararası konferansa Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Ofisi Eş Başkanı İlham Ahmed davet edildi.

İlham Ahmed'in Türkiye'ye gelip gelemeyeceği konusunda henüz bir dönüş sağlanmadı. Bırakın gelsin, sorusu olan sorusunu sorsun, endişesini getirsin, diplomasi bunun için var. Çözümden kaçmak, Kürtlerin Suriye'de elde edeceği kazanımlardan kaçmak kimseye kazandırmaz; getirin, oturun, konuşun, anlaşın." diye konuştu.