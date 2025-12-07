Tuncer Bakırhan: Süreç, hiçbir zaman bitmedi, devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin, Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı'na katıldı.

Burada açılış konuşmasını yapan Bakırhan, etkinlikte ayrıca gazetecilere konuştu.

SÜREÇ TÖKEZLEME DÖNEMİNE GİRDİ İDDİALARINA YANIT

'Terörsüz Türkiye' süreci hakkında da konuşan Bakırhan, Rudaw tarafından kendisine yöneltilen "Süreçte Cengiz Bey’in deyimiyle bir tökezleme dönemine girildi" sözlerine de yanıt verdi.

"HİÇBİR ZAMAN BİTMEDİ"

"Öyle mi söyledi Cengiz bey. Yanlış söylemiş. Sürecin birinci aşaması görüşülüp tartışılıyordu. Şimdi ikinci aşamaya geçtik" diyen Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

Bir yıldır ağır aksak yürüyor olabilir ama hiç bir zaman bitmedi, devam ediyor.



Çeşitli eleştirilerden kaynaklı sürecin bozulacağını, işlemeyeceğini şimdiden söylemek doğru değil.



Bize düşen bu sürecin ilerlemesine destek vermek, güç vermektir. Türkiye’nin de Kürtlerin de böylesi değerli bir sürece ihtiyacı var.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SÜRECE İRADE KOYDU"

Süreci tökezletmek isteyenlerin olduğuna vurgu yapan Bakırhan, "Manipülasyon yqpan güçler var ama bunun toplumda bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum.

Sayın Erdoğan’ın son konuşması bu süreci destekleyen, bu sürece ciddi bir irade koyan bir konuşmaydı." dedi.