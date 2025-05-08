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Haber Merkezi

Siyaset gündeminde Özgür Özel'e yönelik tokatlı saldırının yankıları sürüyor.

Konuya ilişkin muhalif gazetecilerden sert değerlendirmeler geldi.

Onlardan biri de "CHP genel başkanının tokat yeme lüksü yoktur. Öyle Düdü Mehmet gibi ortada gezersen alay konusu olursun." sözleriyle Nevşin Mengü oldu.

Mengü'nün Özel'i hedef alan bu sözlerini Turgay Güler yorumladı.

"ÖZDİL 'MESİR MACUNU' DİYOR, NEVŞİN MENGÜ DÜDÜ MEHMET"

Söz konusu gazetecilerin İmamoğlu adına Özel'i hedef aldığını söyleyen Güler şunları söyledi:

"Özgür Özel'e diyorlar ki 'Bak genel başkan olmaya kalkışırsan karizmanı çizdirtirim bülbüllere.' Yılmaz Özdil çıkıyor mesir macunu diyor. Nevşin Mengü çıkıyor Düdü Mehmet diyor. Seni genel başkan yapmayacağız diyor.

"ACAYİP BİR SALDIRI ALTINDASIN"

Sevgili Özgür Özel, acayip bir saldırı altındasın. Sürekli senden sokakları terörize etmen bekleniyor. Doğal olarak sen CHP'nin genel başkanısın. Ama Saraçhane bülbülleri sana diyorlar ki 'genel başkan olmaya kalktığın an seni Düdü Mehmet'e çeviririz, mesir macunu yaparız, ağzımızda eritiriz.' Mesir macunu öyledir.

"BUNU İMAMOĞLU ADINA YAPIYORLAR"

'Seni ağzımızda eritiriz' diyorlar. Bunu Ekrem İmamoğlu adına yapıyorlar. Bu CHP zor bir yer yahu. Adamı Düdü Mehmet de yaparlar mesir macunu da yaparlar."