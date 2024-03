ensonhaber.com

Türkiye, yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinin atmosferinde..

Hal böyle olunca siyasetin gündemi de bir hayli yoğun.

Siyasi partiler bir yandan çalışmalarını sürdürürken belediye başkan adayları da 7/24 gerek sahada gerekse canlı yayınlarda vatandaşlara vaatlerini anlatıyor.

O isimlerin başında da Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok geliyor.

Ankara'ya yeni bir belediyecilik anlayışı kazandırmak isteyen Altınok, gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor.

Açıkladığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Turgut Altınok, son olarak TRT Haber'e konuk oldu.

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'a "Yaptırdığınız anketlerde son durum nasıl görünüyor?" diye soruldu.

"Sokağın nabzı Ankara'da iyi, 4 puan öndeyiz"

Bugüne kadar yaptırdıkları iki anket olduğunu belirten Altınok, şu yanıtı verdi:

Sabahtan başlıyoruz çalışmaya, tabii ben sokağı seviyorum. Makamda değil her zaman sokaktayız. Halk dokunmayı, dinlemeyi seviyorum. Biz her yeri gezip seçmenle görüşüyoruz.



Kalabalık yerlere giriyoruz, Ankara'da merkezi yerlerimiz var herkesin alışveriş yaptığı. Kızılay'dır, Ulus'tur.. Ama biz her yeri geziyoruz, bir tek Elmadağ kaldı inşallah yarın da oraya gideceğim. Keyifli bir seçim çalışması yapıyoruz. Sokağın nabzı Ankara'da iyi.



En son ankette öndeyiz. İki anket var, birisinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz.