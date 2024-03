Haberler



Gündem



Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a reklam eleştirisi

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a reklam eleştirisi Mansur Yavaş'ı Ankara'nın her yerine astırdığı afişler ve bilboardlar üzerinden eleştiren Turgut Altınok, harcanan reklam paralarına dikkat çekerek "Bir gün Ankara'nın her yerinde benim resimlerimi görürseniz bu haram parayla demiş. Şimdi her duvarda resmi var." dedi.