Türk dizilerindeki muhafazakar algısı!

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Son dönemlerde yayınlanan Türk dizilerinde muhafazakar aileler, farklı bir biçimde servis edilmeye başladı.
Kızılcık Şerbeti ve Ömer gibi dizilerde de bu algı oluşturulmuş durumda.
Podcat kanalında yayınlanan Çapraz Ateş isimli podcast programında Meliha Ünal ve Abdullah Paçal, Türk dizilerindeki muhafazakar algısını yorumladı.
Ayrıca ikili Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Tanelerini de esprili bir dille ele aldı.
Programı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
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