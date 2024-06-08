Türk Dünyası İş Konseyi Sözcüsü Arvas'tan Aziz Yıldırım’a tam destek

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Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor...

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un başkanlık için yarışacağı Fenerbahçe olağan seçimli genel kurul toplantısı, bugün itibariyle başladı.

Yarın yapılacak seçimler öncesi ise başkan adaylarına destek açıklaması geliyor.

Onur Arvas'tan açıklama

Türk Dünyası İş Konseyi Sözcüsü Onur Arvas, yarın yapılacak seçimler öncesi açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım'a tam destek

Onur Arvas, yaptığı açıklamada seçimlerde Aziz Yıldırım'a tam destek vereceklerini duyurdu.

"Ölümse ölüm hodri meydan diyen başkanımız"

Türk Dünyası İş Konseyi Sözcüsü Onur Arvas açıklamasında şunları kaydetti:

Değerli başkanım, sırdaşım, yarınki seçimlerde şahsına yürekten başarılar dilerken başta polis üniforması giymiş çetelere karşı job yiyen, ölümse ölüm hodri meydan diyen asil taraftarımızın yaptıklarını; herkesin kaçtığı bir zamanda Fenerbahçe ulu bir çınardır ve bu çınara sahip çıkmak bizim görevimizdir diyen ve her daim beytülmal hassasiyetini örnek aldığım Devlet Bey'in duruşunu; en yakın dostlarına siz burada yanlışsınız sizden farklı düşünüyorum diyen Cumhurbaşkanımızın duruşunu; Aziz Yıldırım’a haksızlık yapıldı, bu dava şaibeli beyanını veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşunu da asla unutmadım.

"Bu ülkenin gelmiş geçmiş doğuştan lider ruhlu en büyük başkanısın"

Aynı zamanda Zaman gazetesi reklamlarını sokmuyor, size küfrediyor, din düşmanı generallerle oturup dinimize karşı hakaret ediyor, bu adamı indirmek dine hizmettir diyen ve şimdilerde ABD’de CIA korumasında olan alçakların kumpasını da unutmadım. İşte bu yüzden yarınki seçim vefa mı para mı sorusunun da cevabı olacak! Seçimin sonucu ne olursa olsun, sen bu ülkenin gelmiş geçmiş doğuştan lider ruhlu en büyük başkanısın, dostun dostum düşmanın düşmanımdır, yürekten başarılar dilerim.



'Hayatın çilesine tahammül gerek değil mi ki sefa ile cefa müşterek sizce ağlamak için gözyaşı mı gerek bazen dertliler ağlar ama gülerek.'