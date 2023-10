Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı: Filistin halkı asla yalnız değildir

ensonhaber.com

7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail savaşı dünyanın gündeminde...

Zalim İsrail, dünyanın gözü önünde Filistinli sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail tarafından abluka altına alınan ve adeta bir açık hapishaneye dönüşen Gazze'de hedef gözetmeksizin yapılan bombardımanlarda ölü sayısı 3 bine dayandı.

Türkiye'den ise uzun tarihi ilişkileri olan bölge halkı ile dayanışma mesajları art arda geliyor.

Hükümet ateşkes sağlanıp sivil kayıpların önlenmesi için elinden geleni yaparken sivil toplum kuruluşları da mesajlar yayınlayarak destek mesajı veriyor.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'ndan (TDPV) da bir kamuoyu duyurusu yapıldı.

"İsrail baskı, şiddet ve saldırı eylemlerine devam etmektedir"

Filistin halkının yalnız olmadığı vurgulanan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

İsrail, Gazze şeridinde yerleşik, sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik geçmişte olduğu gibi bugün de onların yaşam hakkını ve özgürlüklerini ortadan kaldıran baskı, şiddet ve saldırı eylemlerine devam etmektedir.



Tüm dünyanın gözleri önünde insan haklarını, evrensel etik değerleri ve uluslararası hukuku ihlal ederek bebek, çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeksizin bölgedeki tüm sivilleri hedef almakta; onların en temel insani ihtiyaçlarını karşılamalarını acımasızca engellemektedir.



İsrail, kamuoyunu aldatıcı bahaneler öne sürerek topraklarına el koyma gayesiyle Filistin halkını evlerini ve topraklarını terk etmeye zorlamaktadır.



İsrail, Filistin halkının varlığını ve özgürlüğünü tehdit etmekle kalmayıp Filistin’in geleceğini ve bağımsızlığını da tehlikeye atmaktadır.



İnsanlığa yönelik her türlü şiddet ve zulüm karşısında duran; daha adil ve eşitlikçi bir dünya inşa etmeyi amaç edinen; her zaman ve her koşulda masum ve mağdurun yanında olan bir vakıf olarak tüm insanlığın akıl, ahlak ve adalet temelinde; ortak geleceğini birlikte inşa etmesi gerektiğine gönülden inanıyoruz.