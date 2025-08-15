Türk giyim markası satışa çıkıyor! 690 mağaza el değiştiriyor

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF), bünyesinde yer alan Türk giyim devi Aydınlı Giyim Grubu satışa çıktı.

Bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi dünyaca ünlü tekstil markalarının lisans haklarını elinde bulunduran giyim devinin satış kararı sektörde büyük bir yankı uyandırdı.

Halihazırda Türkiye’de 384 yurt dışında ise 306 mağazası bulunan giyim devinin açık artırma usulüyle yapılacak olan satışı için gerçekleştirilecek olan ihalenin tarihi de netleşti.

23 EYLÜL’DE İHALE DÜZENLENECEK

TMSF tarafından Resmi Gazete’de verilen ilanda, söz konusu ihalenin 23 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşeceği belirtildi.

Şirketin Hazine mülkiyetindeki yüzde 100'lük payı için 20 milyar 350 milyon TL muhammen bedel belirlenirken, ihaleye katılım bedeli ise 1,2 milyar TL olarak açıklandı.

Aynı zamanda ilanda, şartname ücreti 200 bin lira olarak belirlenirken, veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti ise 2 milyon lira olarak belirlendi.