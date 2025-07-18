Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi: Kolaylık sağlanacak kurallar onaylandı

Türk vatandaşlarını sevindiren haber...

Avrupa Komisyonu, Schengen vizesi için Türkiye'den yapılan başvurularda çok girişli kısa süreli vizelere ulaşımı kolaylaştıran yeni düzenlemeleri kabul etti.

GEÇMİŞTE VİZE ALMIŞ KİŞİLER

Düzenli seyahat eden ve kurallara uyan başvuru sahiplerine, daha uzun süreli ve çok girişli vizeler verilecek.

Uygulamadan; geçmişte Schengen vizesi almış, bu vizeyi kurallara uygun şekilde kullanmış ve düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşları yararlanabilecek.

VİZE ŞARTLARI VE SÜRELERİ

Önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla 6 aylık vize verilecek.

6 ay geçerli olan önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla, 1 yıllık vize verilecek.

Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara 3 yıllık çok girişli vize verilecek

Önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuranlara 5 yıllık çok girişli vize verilecek.

Bununla birlikte vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak ve vizenin geçerlilik süresi, pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.

KAPSAM DIŞI TUTULANLAR

Düzenlemenin kapsamı sınırlı tutuldu.

Tır şoförleri gibi mesleki amaçla vize başvurusu yapan Türk vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan ancak Türk vatandaşı olmayan ve vizeye tabi üçüncü ülke vatandaşları, bu kolaylıktan yararlanamayacak.

GEÇERLİ OLACAK ÜLKELER

Brüksel'in aldığı karar şu ülkelere girişte geçerli olacak:

Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovak, Finlandiya ve İsveç.