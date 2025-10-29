Türk Yıldızları'ndan Kırklareli semalarında gösteri uçuşu

- Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında Kırklareli semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
- Ekip, gökyüzünde dumanla ay yıldız çizerek ve akrobatik hareketler sergileyerek izleyicilerin beğenisini kazandı.
- Vatandaşlar, gösteriyi alkışlarla destekleyerek, Türk bayraklarıyla sevgi gösterilerinde bulundu.
Cumhuriyet'in 102. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor...
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında havalandı.
Türk Yıldızları, Kırklareli Barajı üzerinde uçuş yaptı.
EKİP, AKROBATİK HAREKETLER SERGİLEDİ
Türk Yıldızları gösterilerine gökyüzünde dumanla ay yıldız çizerek başladı.
Ekip yarım saatlik uçuş boyunca akrobatik hareketler sergiledi.
VATANDAŞLARDAN PİLOTLARA SEVGİ GÖSTERİSİ
Gösteriyi takip etmek için Devlet Su İşleri Sosyal Tesisleri'ne gelenler, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki dansını ilgiyle izledi.
Gökyüzünü renklendiren akrobasi hareketleri sık sık alkışlanırken, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla pilotlara sevgi gösterisinde bulundu.
UNUTULMAZ ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER
Ekip gösterisini "kalp" çizerek sonlandırdı.
Etkinliğe katılanlar, cep telefonlarıyla video ve fotoğraflar çekerek bu unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.