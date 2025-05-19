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DHA

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kente gelen, Hava Kuvvetleri’ne bağlı Türk Yıldızları ekibi, yine büyüledi..

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları, 6 uçağın yer aldığı bir gösteri gerçekleştirdi.

GÖKYÜZÜNE AY-YILDIZ ÇİZDİ

Yaptıkları gösterilerle izleyenlerin ilgisini üzerlerinde toplayan Türk Yıldızları, 19 Mayıs’ın 106’ncı yıl dönümü nedeniyle gökyüzünde Türk bayrağındaki hilal ve yıldızı çizdi.

Samsun semalarında yaklaşık 1 saat gösteri uçuşu gerçekleştiren Solo Türk ve Türk Yıldızları’nın gösterilerini kentin farklı bölgelerinde heyecanla takip edenler, cep telefonlarıyla da bu anı ölümsüzleştirdi.