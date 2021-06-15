Türkiye: 7 AB üyesinin ortak bildirisinin değeri yoktur

Ankara'dan yapılan açıklamada, "Bu oluşumun her yıl tekrarladığı tek yanlı tutumun bölgede istikrara katkıda bulunması mümkün değildir" denildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'e kıyısı olan 7 üyesi Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Güney Kıbrıs, Yunanistan, 11 Haziran'da Atina'da bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, buradaki konuşmasında, “Kıbrıs’ta iki devlet çözüme dair görüşme olamayacağını” savundu.

"BİZİM İÇİN ANLAMI VE DEĞERİ YOK"

Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’yi “bölgedeki istikrarı baltalamakla” suçlamaya çalıştı.

Türkiye, toplantının sonunda yayınlanan ortak bildiriye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur." denildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"TEK YANLI VE TARAFLI TUTUM..."

"Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yapan bu oluşumun her yıl tekrarladığı bu tek yanlı ve taraflı tutumun bölgede barış ve istikrara ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunması mümkün değildir.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KONFERANS ÖNERİSİNİ HATIRLATMAK İSTERİZ"

Evvelce de belirttiğimiz üzere, Türkiye ve KKTC olmadan Doğu Akdeniz’de gerçek bir iş birliği ortamı yaratılamaz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz’e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz."