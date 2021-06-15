Euro
10.3928
1.22%
Dolar
8.5756
1.26%
Altın
514.48
1.23%
Borsa
1.437
-1.19%
Bitcoin
339.999
3.81%
EXEN Coin
33.93
2.35%
20ºC
İstanbul
Sağanak yağış 20 C

    Türkiye: 7 AB üyesinin ortak bildirisinin değeri yoktur

    Ankara'dan yapılan açıklamada, "Bu oluşumun her yıl tekrarladığı tek yanlı tutumun bölgede istikrara katkıda bulunması mümkün değildir" denildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.06.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye: 7 AB üyesinin ortak bildirisinin değeri yoktur

    Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'e kıyısı olan 7 üyesi Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Güney Kıbrıs, Yunanistan, 11 Haziran'da Atina'da bir araya geldi.

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, buradaki konuşmasında, “Kıbrıs’ta iki devlet çözüme dair görüşme olamayacağını” savundu.

    "BİZİM İÇİN ANLAMI VE DEĞERİ YOK"

    Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’yi “bölgedeki istikrarı baltalamakla” suçlamaya çalıştı.

    Türkiye, toplantının sonunda yayınlanan ortak bildiriye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur." denildi.

    Türkiye: 7 AB üyesinin ortak bildirisinin değeri yoktur #1

    Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "TEK YANLI VE TARAFLI TUTUM..."

    "Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularında Rum-Yunan ikilisinin maksimalist talep ve politikalarının savunuculuğunu yapan bu oluşumun her yıl tekrarladığı bu tek yanlı ve taraflı tutumun bölgede barış ve istikrara ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunması mümkün değildir.

    "CUMHURBAŞKANIMIZIN KONFERANS ÖNERİSİNİ HATIRLATMAK İSTERİZ"

    Evvelce de belirttiğimiz üzere, Türkiye ve KKTC olmadan Doğu Akdeniz’de gerçek bir iş birliği ortamı yaratılamaz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz’e ilişkin bölgesel konferans önerisini bir kez daha hatırlatmak isteriz."

    Türkiye: 7 AB üyesinin ortak bildirisinin değeri yoktur #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir