Türkiye, AARIENEA’nde ilk kez başkanlık görevine seçildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, tarım alanında önemli bir başarı daha elde etti.

Türkiye, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliği (AARIENEA)’nde ilk kez Başkanlık görevine seçildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.

"TARIM DİPLOMASİSİNDE ÖNEMLİ ADIM"

Tarım diplomasisinde Türkiye'den önemli bir adım daha geldiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"ÜLKEMİZ LİDERLİĞİNDE FAALİYET GÖSTERECEKLER"

"Ülkemiz, AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi. Birlik bünyesinde tarımsal araştırma yapan, yeni teknolojiler ve üretim teknikleri geliştiren kuruluşlar, bu süre zarfında ülkemiz liderliğinde faaliyet gösterecek. Hayırlı olsun."