Türkiye barajlarında kuraklık alarmı: 3 büyükşehirde son durum

Küresel ısınma tüm dünyada somut şekilde etkilerini gösteriyor.

Bir yandan artan sıcaklıklar, bunun neden olduğu büyük orman yangınları ve düşük yağış oranları...

Özellikle Akdeniz havzası adeta kuraklığa ve yangınlara teslim...

Yağmurlu gün sayısındaki düşüş, şehirlerin su kaynaklarını da tehdit ediyor.

TOPLAMDA YILLIK 10 MİLYAR METREKÜP KAYIP

Bu kapsamda Türkiye genelindeki barajlardaki toplam su miktarı 12 Ağustos itibarıyla 39,8 milyar metreküp oldu.

Bu miktar, geçen yıl aynı dönemde 49,8 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

Son 5 yıllık döneme bakıldığında barajlardaki doluluk oranının dalgalı seyir izlemesi dikkat çekiyor.

Barajlardaki doluluk oranı, ağustos aylarında 2020’de yüzde 51,1, 2021’de yüzde 31,9, 2022’de yüzde 39,3 ve 2023’te yüzde 49,9 seviyesinde tespit edilmişti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE KRİTİK DÜŞÜŞ

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından üç büyük kentin barajlarındaki doluluk oranı da tespit edildi.

Bu kapsamda İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçen yıl ağustos ayında yüzde 54,9'ken bu yıl aynı dönemde yüzde 48,1’e düştü.

Bu doluluk oranıyla İstanbul’un 4 aylık içme suyunun kaldığı belirlendi.

Ankara barajlarındaki doluluk oranı da geçen yıl yüzde 32,8 seviyelerindeyken, bu yıl yüzde 9,3’e kadar geriledi. Bu doluluk oranına göre başkentte 3 aylık içme suyu kaldı.

İzmir’deki barajların doluluk oranı da yüzde 13,2’den yüzde 4,1’e düştü. Buna göre İzmir barajlarında iki aylık içme suyu bulunuyor.