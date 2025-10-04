Türkiye hafta sonunu yağışlı geçirecek: Sağanak ve fırtına uyarısı yapılıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) en güncel tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde hava koşulları değişkenlik gösterecek.

Kuzey ve batı bölgelerde etkili olacak sağanak yağışlar dikkat çekerken, iç ve doğu kesimler daha sakin bir hava soluyacak.

BATIYA SAĞANAK VE FIRTINA GELİYOR

Cumartesi günü ülkenin kuzey ve batı kesimleri parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış alacak.

Pazar günü yurdu parçalı ve çok bulutlu bir gün bekliyor.

Batı Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı ve kuvvetli rüzgarlarla geçecek.

Ege ve Akdeniz'de, sıcaklıklar 20-28 dereceye çıkacak.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ ETİLİ OLACAK

Pazartesi günü parçalı çok bulutlu, Kuzey Ege ve Güney Ege'de kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor.

Sıcaklıklar 17-24 derece aralığında seyredecek.

Batı Akdeniz'in batısının yağışlı, iç kesimlerin açık ve güneşli olması bekleniyor.

PARÇALI BULUTLU HAVA BEKLENİYOR

Salı günü ülke genelinde parçalı bulutlu hava görülecek.

Batı Akdeniz'de ise sağanak yağış tahminleri yapılıyor.

Sıcaklıklar hafif yükselerek 19-26 derece aralığında seyredecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Çarşamba günü kuzey, iç ve batı kesimlerde parçalı çok bulutlu hava bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu kuzeybatısı, Karadeniz kıyıları ile Adana-Osmaniye-Konya civarı sağanak yağışlı olacak.

Diğer bölgelerde parçalı bulutlu hava ve sıcaklıklar 18-25 derece düzeyinde seyredecek.

Yer yer kuvvetli yağış, sel ve su baskını riski taşıyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

