Türkiye haftaya yağış ve fırtına ile başlıyor: Sonbahar havası devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri yağışlı geçecekken, sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek.

Özellikle Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar beklenirken, fırtına uyarısı da devrede.

MGM, bu haftanın hava koşullarının tarım, trafik ve günlük hayatı etkileyebileceğini belirtiyor.

YOĞUN YAĞIŞLAR VE FIRTINA RİSKİ

Ülke haftaya kuzeybatıdan gelen serin hava dalgasıyla başlayacak.

Yurt genelinin parçalı bulutlu geçeceği, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum ve Mersin'in batı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Yağışlı hava Salı günü de sürecek.

Parçalı ve çok bulutlu bir hava ve Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak alacak; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur öngörülüyor.

HAFTANIN ORTALARINDA İÇ VE DOĞU KESİMLERE YAĞIŞ DÜŞECEK

Çarşamba günü yağışlar azalarak iç ve doğu kesimlere çekilecek.

Ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç yükseklerinde aralıklı yağışlar devam edecek.

YAĞIŞ UYARISI SÜRÜYOR

Perşembe günü parçalı az bulutlu hava genelinde etkili, ancak Kıyı Ege ve Marmara'da yer yer sağanak ihtimali var.

Sıcaklıklar artarak; gündüz 15-25 derece ve gece 9-15 derece olacak.

TÜRKİYE HAFTAYI YAĞIŞLI KAPATIYOR

Cuma günü bulutlar yeniden toplanıyor.

Parçalı çok bulutlu hava, Marmara, Ege ve Karadeniz'de aralıklı sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıklar 14-24 derece aralığında stabil kalacak.

Doğu Anadolu'da yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

24 Kasım Pazartesi:

25 Kasım Salı:

26 Kasım Çarşamba:

27 Kasım Perşembe:

28 Kasım Cuma: