Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme toplantısı

Komşu ile yeni dönem...

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda iki ülkenin yetkilileri önceye nazaran çok daha sık bir araya geliyor.

KARS'TA KRİTİK GÖRÜŞME

Son olarak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu’nun toplantısının düzenlendiğini duyurdu.

İki ülkenin heyetleri Kars'ta bir araya gelerek önemli konuları ele aldı.

"KARS-GÜMRÜ DEMİRYOLU BİR AN ÖNCE FAALİYETE GEÇMELİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında varılan mutabakat çerçevesinde, Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve faaliyete geçirilmesi amacıyla oluşturulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu’nun toplantısı 28 Nisan 2026 tarihinde Kars’ta düzenlenmiştir.



Taraflar, bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi kapsamında Kars-Gümrü demiryolunun bir an evvel faaliyete geçirilmesinin önemini vurgulamışlardır.

"KARABAĞ KONUSUNU KAPATTIK"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ konusunu kapattıklarını ve barışa ulaşmalarının yolunun bu olduğunu söylemişti.

Paşinyan, "Artık kimin bir zamanlar nerede yaşadığı konusunu kurcalamayacağız." demişti.