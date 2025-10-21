Türkiye ile Gürcistan arasında sağlık alanında mutabakat zaptı imzalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gürcistan İşgal Altındaki Topraklardan Yerlerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan önemli bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tiflis'te temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun, Gürcü mevkidaşı Mikheil Sarjveladze ile bir araya geldiği belirtildi.

SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Açıklamaya göre, Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ ) ile Gürcistan Sağlık Bakanlığı arasında sağlık alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

BAKAN KEMAL MEMİŞOĞLU, GÜRCİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan İrakli Kobakhidze, ülkede resmi temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu ve beraberindeki heyetle Hükümet Binası’nda görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Gürcistan arasındaki stratejik iş birliği ve ülkeler arasında sağlık alanındaki ilişkilerin ele alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Toplantıda, iki ülke arasında sağlık sektöründe kurulan yakın iş birliğinin, vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunulması ve ilaçlara maddi erişimin artırılması açısından somut ve elle tutulur sonuçlar getirdiği belirtildi.

"ÇOCUK ONKOLOJİ HİZMETLERİNİN DAHA DA GÜÇLENDİRİLMESİ" VURGUSU

Açıklamada, görüşmede çocuk onkoloji hizmetlerinin daha da güçlendirilmesinin öneminin ele alındığı belirtilerek Gürcistan sağlık sektörüne verdiği desteklerden dolayı Kobakhidze’nin, Memişoğlu’na teşekkür ettiği aktarıldı.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Kobakhidze, iki ülke arasında sağlık alanında bugün imzalanan mutabakat zaptının Türkiye ve Gürcistan arasında bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Beraberindeki heyetle Gürcistan Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Zaza Lominadze ile de görüşen Memişoğlu, Tiflis'teki Lugar Laboratuvarı'nı da ziyaret edecek.

Memişoğlu'nun Tiflis ziyaret programı bu akşam sona erecek.