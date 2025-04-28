Türkiye, Pakistan'a silah gönderdi iddiasına DMM'den yanıt

Bazı basın yayın organlarında, Türkiye'nin Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdiği iddialarına yer verildi.

Söz konusu iddialar sonrası tartışma sesleri yükselirken İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) beklenen açıklama geldi.

SÖZ KONUSU İDDİALARI YALANLADI

DMM, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Açıklamada, iddiaları yalanlayan DMM, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi' iddiası doğru değildir." dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"NAKLİYE UÇAĞI YAKIT İKMALİ SEBEBİYLE PAKİSTAN'A İNİŞ YAPMIŞTIR"

Türkiye'den hareket eden bir adet nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir.



Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir.