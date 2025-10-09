Türkiye sağanak yağışın etkisinde: Termometreler düşüyor

Ülke genelinde kuruyan barajlar tekrar dolacak...

Yağışsız geçen günlerin ardından sağanak yağışın etkisi altına giren yurtta, hava sıcaklığı da hissedilir derecede düşüyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞÜYOR

MGM'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

HAFTA SONU GÜNEŞ AÇMAYA BAŞLAYACAK

Hafta sonuna doğru, cumartesi ve pazar günleri İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanaklar devam ederken, Ege ve Marmara'da güneşli aralıklar artacak.

Pazartesi günü ise hafif sağanaklar Ege ve Marmara'da etkili olacak.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16 derece.

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece.

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22 derece.

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) ve 23 derece.

Antalya: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece.

Samsun: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece.

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor) 21 derece.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece.

Diyarbakır: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 27 derece.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

9 Ekim Perşembe:

10 Ekim Cuma:

11 Ekim Cumartesi:

12 Ekim Pazar:

13 Ekim Pazartesi: