Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları Muğla’da başladı

Sıfır Atık Vakfı tarafından Muğla Valiliği himayelerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen "Muğla Sıfır Atık Çalıştayı" Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde geniş bir katılımla gerçekleşti.

81 İL İÇİN MODEL OLACAK YENİ YAKLAŞIM

Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları, 81 ilde çevresel öncelikleri belirleyen, hedef odaklı ve sürekli güncellenen bir yönetim sistemini hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Program; valilikler, üniversiteler, kamu kurumları, belediyeler, meslek odaları, kooperatifler, STK’lar, özel sektör temsilcileri ve gönüllülerden oluşan geniş bir paydaş ağıyla yürütülüyor. Proje çerçevesinde; israftan atığa, iklimden geri dönüşüme uzanan birçok alanda her şehrin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri çalıştaylarda belirlenecek ve konferanslarda kamuoyuna “Şehrin Sıfır Atık Hedef Belgesi” olarak ilan edilecek.

Belirlenen bu hedefler, Valilik bünyesinde oluşturulacak kurul tarafından düzenli olarak takip edilecek. Çalıştay ve konferans döngüsü her yıl 30 Mart hedefli olarak yenilenecek; yürürlüğe alınan uygulamalar ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda hedefler düzenli bir şekilde güncellenecek.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, Muğla’nın bu ulusal modele ev sahipliği yapan ilk il olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“SIFIR ATIK YALNIZCA ÇEVRE PROJESİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA KALKINMA HAMLESİ”

Bolat konuşmasında, Sıfır Atık projesinin sadece bir çevre hareketi değil, aynı zamanda bir kalkınma hamlesi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Bugün burada, yerelden ulusala israf ve atık teması altında yalnızca çevreyi korumayı değil; ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda sürdürülebilir bir yaşam biçimini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir adım için bir aradayız. Sıfır Atık yalnızca bir çevre projesi değil; aynı zamanda bir kalkınma, verimlilik ve milli kaynakları koruma projesidir.

Muğla’nın turizm, tarım ve orman varlığıyla Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Bolat, atık yönetiminin bir zincir olduğunu belirtti.

Bolat, "Sıfır atık uygulamalarıyla; plastiksiz yaşamı teşvik etmek, geri dönüşümle üretime katkı sağlamak, organik atıkları kompost yaparak toprağa kazandırmak hedeflenmektedir. Bu projenin insan sağlığından ekonomiye, çevre bilincinden toplumsal sorumluluğa kadar çok yönlü faydaları bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

“BU MODEL ÜLKE GENELİNE YAYILACAK”

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan ise konuşmasında dünya genelinde artan nüfus ve kirlilik oranlarına dikkat çekti. Sıfır Atık Vakfı’nın stratejik çalışmaları için başlangıç noktası olarak Muğla’yı seçtiğini belirten Soykan, sürecin işleyişine dair şu bilgileri verdi:

Dünya nüfusu hızla artarken kirlilik oranları da artmakta. Ülke ve dünya olarak sıfır atık konusunda çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sıfır Atık Vakfımız, ülke düzeyinde bir strateji oluşturmak amacıyla ilk organizasyonunu Muğla’da başlattı. Amacımız atıkların yok edilmesi, geri dönüştürülmesi ve en önemlisi atık oluşumunu engelleyecek tedbirlerin alınmasıdır.

Soykan, çalıştay masalarında elde edilen verilerin üniversite akademisyenleri tarafından raporlanacağını belirterek, "Elde edilen sonuçlar ve çıktılar, 19 Aralık tarihinde üniversitemizin kültür merkezinde düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılacak. Ardından bu model ülke geneline yayılacak" dedi.

MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Görgülü de sürdürülebilir bir gelecek için kurumların ve bireylerin işbirliğinin önemli olduğunu dile getirdi.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite, özel sektör temsilcileri ve STK’ların yoğun katılım gösterdiği çalıştay, oluşturulan tematik masalardaki görüş alışverişleri ve atölye çalışmaları ile devam etti. Gün boyunca moderatörler ve raportörler eşliğinde çeşitli oturumlarda atık azaltımı, geri dönüşüm, kompost uygulamaları, tüketim alışkanlıklarının azaltılması, plastiksiz yaşam ve sürdürülebilirlik başlıkları ele alındı.

Sıfır Atık Vakfı ile Muğla Valiliği himayesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalıştay sonunda katılımcılara sertifika verildi.

TÜRKİYE SIFIR ATIK ÇALIŞTAYLARININ İLK DURAĞI MUĞLA OLDU

Türkiye genelinde uygulanacak modelin ilk aşaması, Muğla Valiliği himayesinde oluşturulan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sıfır Atık Vakfı temsilcilerinin yer aldığı İl Çalıştay Hazırlık Kurulu tarafından organize edildi.

Muğla’nın doğal yapısı, kıyı ekosistemleri, su kaynakları, tarımsal çeşitliliği ve turizm yoğunluğu dikkate alınarak tasarlanan bu model; şehrin çevresel önceliklerini tüm paydaşların ortak katkısıyla ele almayı amaçlamaktadır.

6 Haftalık Hazırlık Sürecinde;

• Muğla’nın çevresel öncelikleri sınıflandırıldı,

• Tematik çalışma alanları belirlendi,

• Kamu kurumları, belediyeler, üniversite birimleri, STK’lar, kooperatifler, odalar ve özel sektör temsilcileri tematik masalara göre organize edildi,

• Teknik analizler, veri toplama çalışmaları ve iyi uygulama örnekleri derlendi,

• Çalıştayın yöntemi, akışı ve moderasyon modeli oluşturuldu.

Bu kapsamlı hazırlığın ardından Muğla, Türkiye’nin uygulamaya başlayan ilk pilot ili olmuştur. Şehrin pilot il olarak seçilmesinde; kıyı uzunluğu, turizm yoğunluğu, su stresi, orman yangını riski ve farklı sektörlerin oluşturduğu çevresel yükler gibi özgün koşullar belirleyici oldu.

MUĞLA İÇİN BELİRLENEN 10 TEMATİK MASA

Muğla’nın doğal hassasiyeti, kıyı uzunluğu, tarımsal üretim kapasitesi, sezonsal nüfus hareketleri ve sektör çeşitliliği dikkate alınarak aşağıdaki tematik başlıklarda çalışma yürütülmekte:

1. İklim, Afetler ve Doğal Alanların Korunması

2. Su Yönetimi ve Suya Bağlı Sorunlar

3. Tarım, Gıda ve Organik Atıklar

4. Orman, Kıyı ve Doğal Ekosistemlere Atık Zararları

5. Toplumsal Katılım – Kadınlar, Gençler, Gönüllüler 6. Kırsal Altyapı ve Hizmet Eşitliği

7. ‘Ben’den ‘Biz’e Sıfır Atık Kültürünün Psikososyal Değişimi

8. Sektörel Atıklar ve Sorumlu Üretim

9. Hibe, Teşvik ve Destek Mekanizmaları

10. Sıfır Atık Mavi: Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler

Her tematik masada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyenleri moderatörlük üstlenerek; ilgili il müdürlükleri raportörlük sağladı.

TEMATİK MASALARA KATILIM SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLAR

Muğla’daki tematik masalar; şehrin çevresel, ekonomik ve toplumsal yapısını temsil eden geniş bir kurum ve paydaş ağıyla yürütülmekte.

Çalışmalara şu ana gruplar katılmaktadır:

• Üniversiteler: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin fakülte ve araştırma birimlerinden akademisyenler

• İl Müdürlükleri: Çevre, Tarım, Sağlık, Eğitim, Gençlik, Sosyal Hizmetler, Kültür, AFAD, Sanayi, Ticaret

• Yerel Yönetimler: Muğla Büyükşehir Belediyesi ile tüm ilçe belediyeleri

• Su, Orman ve Doğa Kurumları: MUSKİ, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar, Sahil Güvenlik, Liman Başkanlıkları

• Meslek Odaları ve Sektörel Yapılar: Ticaret Borsası, mühendis odaları, Esnaf Odaları, Mermerciler Derneği, DOKTOB, su ürünleri birlikleri

• Kooperatifler: Kadın kooperatifleri, sulama birlikleri ve yerel üretici kooperatifleri

• STK’lar: TEMA, TURMEPA, Akdeniz Koruma Derneği, KADEM, Yeşil Dalyan YEGD, gönüllü topluluklar

• Özel Sektör: Atık yönetim firmaları, su/deniz ürünleri şirketleri, turizm tesisleri, OSB temsilcileri

MUĞLA’NIN SIFIR ATIK HEDEF BELGESİ, 16 ARALIK TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK KONFERANSTA KAMUOYUNA SUNULACAK

Çalıştayın ardından her tematik masadan elde edilen çıktı ve raporlar, üç haftalık teknik değerlendirme sürecinin ardından bütünleştirilerek “Muğla Sıfır Atık Hedef Belgesi” oluşturulacaktır. Bu belge, 16 Aralık 2025 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek 'Muğla Sıfır Atık Arama Konferansı'nda, Sayın Valinin onayıyla kamuoyuna sunulacak.

Konferansa; çalıştaya katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlar, Muğla il ve ilçe protokolü ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı katılım gösterecek. Program kapsamında Muğla’nın kısa, orta ve uzun vadeli sıfır atık hedefleri, şehrin resmî yol haritası olarak ilan edilecek. Ayrıca konferans kapsamında, Muğla’da hâlihazırda yürütülen başarılı uygulamaların, yerel projelerin ve iyi örneklerin sergileneceği “Sıfır Atık İyi Uygulamalar Sergisi” de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

MUĞLA’DA SIFIR ATIK VİZYONU, SÜREKLİ İZLENEN VE DÜZENLİ OLARAK GÜNCELLENEN BİR MODELE DÖNÜŞÜYOR

Konferansın ardından sürecin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Muğla Valiliği bünyesinde Sıfır Atık İl Danışma Kurulu oluşturulacaktır. Kurul, “Muğla Sıfır Atık Hedef Belgesi”nde yer alan tüm maddelerin uygulanmasını izlemek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmekle görevli olacak.

Bu kapsamda kurul:

• Belgedeki çalışmaların uygulanmasını düzenli olarak takip edecek,

• Her 3 ayda bir toplanarak değerlendirme toplantıları gerçekleştirecek,

• Şehrin yıllık ilerleme raporlarını hazırlayacak,

• 30 Mart Sıfır Atık Günü öncesinde Muğla’nın güncel durumunu ve gerçekleşen ilerlemeleri kamuoyuyla paylaşacaktır.

Bu mekanizma ile Muğla’da çalıştay ve konferansla başlayan süreç, yıl boyunca kesintisiz izlenen, değerlendirilen ve güncellenen bir çevresel yönetim modeline dönüşecektir.

SIFIR ATIK HAREKETİ

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başladı.

BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "Sıfır Atık" kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.

30 Mart 2023'te BM Genel Kurul Salonu'nda yapılan ilk 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinde ana konuşmacı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi oldu.

Bu etkinlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu"nun kurulacağını duyurdu ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye başkanlık teklif etti. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, bu teklifi kabul ederek 30 Mart 2023'te resmen kurulan kurulun başkanlığını üstlendi.

BM 78. Genel Kurulu kapsamında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde New York'taki Türkevi'nde "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na ilk imzayı attı.