Türkiye soğuktan donacak: Sıcaklıklar düşmeye devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde mevsim soğukları etkili şekilde hissedilmeye devam ediyor.

Soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı, kıyı bölgelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur hakim görünüyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Bugün, özellikle batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar 10 ile 18 derece civarında hissedilecek.

Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yüksek kesimlerde hafif kar yağışı görülebilir.

Doğu ve iç kesimlerde ise sıcaklıklar 0 ile 8 derece arasında değişirken, yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.

TÜRKİYE HAFTAYI YAĞIŞLA KAPATACAK

Pazar günü yağışlar ülke genelinde artıyor.

Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıklar belirgin şekilde düşerek, birçok ilde -5 ile 5 derece aralığında olması öngörülüyor.

Özellikle doğu kesimlerde -10 dereceye varan düşük sıcaklıklar ve kar örtüsü kalınlaşıyor.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü soğuk havanın etkisini iyice artırması bekleniyor.

İç ve doğu bölgelerde -10 ile 0 derece arasında seyreden sıcaklıkların, gece saatlerinde -15 dereceye kadar düşeceği düşünülüyor.

Kar yağışının İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Kıyı şeridinde ise karla karışık yağmur beklentisi var.

SOĞUK HAVA HAKİMİYETİ DEVAM EDİYOR

Salı günü kar yağışının bir miktar azalması ancak soğuk havanın hakimiyetini sürdürmesi bekleniyor.

Ülke genelinde -8 ile 5 derece bandında sıcaklıkların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle yüksek kesimlerde ve doğuda tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma riski yüksek olarak değerlendiriliyor.

Batı bölgelerde ise genel olarak bulutlu bir hava görülmesi bekleniyor.

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Çarşamba günü soğuk havanın devam edeceği, yağışların daha çok doğu ve kuzeydoğu kesimlerde yoğunlaşacağı düşünülüyor.

Sıcaklıkların -7 ile 4 derece civarında seyretmesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yoğun şekilde kar yağması bekleniyor.

Gece sıcaklıklarının ise birçok yerde sıfırın altına ineceği öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

10 Ocak Cumartesi:

11 Ocak Pazar:

12 Ocak Pazartesi:

13 Ocak Salı:

14 Ocak Çarşamba: