Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı

Türkiye, Suriye'ye her anlamda yardım etmeye devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Temmuz'da Suriye'ye doğalgaz ihracatında Türkiye'nin Azerbaycan ve Katar'la iş birliği yapacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen doğalgaz, Kilis üzerinden Suriye'ye iletilmeye başlandı.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZLE BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti ile Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Bakan Bayraktar, "Bugün, ensar şehrimiz Kilis’te tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Yıllardır büyük acılar çekmiş Suriyeli kardeşlerimizle bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKELERE HAREKET, BEREKET VE REFAH GETİRSİN"

Projede birlikte çalıştıkları Suriye, Azerbaycan ve Katar’a şükranlarını sunan Bakan Bayraktar, Türkiye-Suriye dostluğunun enerji alanındaki nişanesi olarak tanımladığı projenin, bölgeye huzur, ülkelere ve halklara bereket ve refah getirmesini temenni etti.

Suriye'de başlayan yeni dönemle birlikte Türkiye'de misafir edilen Suriyelilerin vatanlarına gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da bizlere talimatı, Suriye’de yaşamı tekrar normale döndürecek adımların bir an önce atılması oldu. Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak en temel evrensel ihtiyaç olan elektrik tedariki için özellikle enerji altyapısı noktasında neler yapabileceğimizi ele aldık. Bakanlığımızdan iki farklı uzman heyeti Şam’a gönderdik. Heyetlerimiz çalışmalarını çok kısa bir süre içerisinde tamamladı. Kısa, orta ve uzun vadede neler yapabiliriz bunları belirledik.



Türkiye olarak, 2017 yılından bu yana Afrin, İdlib gibi bölgelerin enerji arz güvenliğini sağlıyoruz. Elektriği halihazırda 8 ayrı noktadan Suriye’ye ihraç ediyoruz. İhracat kapasitemizi ilk etapta yüzde yüzde 25 daha sonra da ekleyeceğimiz yeni bağlantı hatlarıyla iki katından fazla artırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında bağlantı kapasitemiz 861 megavat’a ulaşacak ve Suriye’deki 1,6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olacağız.

"HER TÜRLÜ YAPICI İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Sayın Bakan El-Beşir ile mayıs ayı başında İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi vesilesiyle bir araya geldik. Görüşmemizde Suriye’nin savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde elektrik ve doğal gaz altyapısının güçlendirilmesine yönelik teknik destek ve iş birliği imkanlarını ele aldık. Ayrıca, Türkiye olarak bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve Suriye halkının temel enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunacak her türlü yapıcı iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ettik.



Aradan bir ay bile geçmeden mayıs sonunda bu kez biz Şam’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Elektrik, doğal gaz ve petrol gibi önemli başlıkları masaya yatırdık. Toplantımızın neticesinde de Enerji, Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık. Bu anlaşma ile ülkelerimiz arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik bir çerçeve oluşturduk. Bu kapsamda Halep’teki elektrik santrallerinin ihtiyacı olan doğal gazı, Türkiye’den boru hattıyla sevk etmek için önemli bir adım attık.



Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinden gelen 36 inç çapında yaklaşık 93 kilometre uzunluğundaki boru hattını Suriye’ye doğru devam ettirdik. İşte bu hat, bugün bu töreni düzenlediğimiz Türkiye-Suriye sınırında bulunan ve Kilis’in Yavuzlu köyünde yer alan Yavuzlu Ölçüm İstasyonu’na kadar geldi. BOTAŞ hattın Suriye bölümünün alt yapısının hazırlanması ile ilgili olarak Suriye Gaz Şirketi SGC’yle birlikte çalıştı kendilerine her türlü teknik desteği verdi.

"SURİYE'YE YILDA 2 MİLYAR METREKÜPE KADAR DOĞALGAZ İHTİYACI SAĞLANACAK"

Gaz akışını başlatacak vanayı çevirecek ve Azerbaycan’dan gelen doğal gazı, Kilis üzerinden Suriye’ye vereceğiz. Yavuzlu Ölçüm İstasyonu’ndan günde 6 milyon metreküplük kapasiteye kadar gaz sevkiyatı gerçekleştireceğiz. Allah’ın izniyle doğal gazı, Halep'e, Halep'ten de Humus'a kadar taşıyacağız. Bu sayede oradaki elektrik santralleri de yakın bir zaman içinde devreye alınacak. İlk aşamada Suriye’ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğalgaz ihracı sağlanabilecek.



Bu doğalgaz ile yaklaşık bin 200 megavatlık elektrik santrali faal hale gelecek bu sayede 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayarak, Suriye’de hayatın normalleşmesine çok ciddi bir katkı yapacak.



Burada elbette can Azerbaycan’a özel bir parantez açmamız gerekiyor. Kederde ve sevinçte bir olduğumuz Azerbaycan, bu projede de desteğini sundu. Azerbaycan devletine ait petrol ve doğal gaz şirketi SOCAR ile Azerbaycan’dan gelen gazın Türkiye-Suriye sınırında teslimine yönelik bir swap anlaşması imzaladık. Hatırlayacağınız üzere benzer bir projeyi mart ayında Nahçıan ile hayata geçirmiştik. Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı ile Nahçıvan’a Türkiye üzerinden kesintisiz doğalgaz akışını başlatmıştık.



İşte bugün de Sayın Cabbarov ile yeni bir projenin açılışında iki devlet bir millet şiarıyla beraberiz. İnşallah bugün itibarıyla sevkiyatına başlayacağımız Azerbaycan'dan gelen doğalgazla Suriye’deki santralleri yakıtla buluşturacağız.

"BÜTÜN TARAFLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"