Türkiye, Suriye konusunda toplantı gerçekleştirdi

Türkiye, Suriye ile ilişkilerin gözden geçirildiği 8. Kurumlararası Koordinasyon Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Yayınlama Tarihi: 15.08.2025 18:12
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Ankara'da Şam ile ikili ilişkilerin gözden geçirildiği oturuma başkanlık ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığında, Suriye konusunda kurumlar arası koordinasyon toplantısı bugün  Ankara'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu Next Sosyal'de yaptığı açıklamaya göre, toplantı, Bakanlık bünyesindeki Suriye Konulu Kurumlararası Eşgüdüm Grubu'nun sekizinci toplantısı oldu.

ÇALIŞMALAR MASAYA YATIRILDI

Görüşmede ayrıca Türkiye'nin Suriye ile ikili ilişkileri çerçevesinde sürdürülen çalışmalar da ele alındı.

