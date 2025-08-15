Türkiye, Suriye konusunda toplantı gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Ankara'da Şam ile ikili ilişkilerin gözden geçirildiği oturuma başkanlık ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığında, Suriye konusunda kurumlar arası koordinasyon toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu Next Sosyal'de yaptığı açıklamaya göre, toplantı, Bakanlık bünyesindeki Suriye Konulu Kurumlararası Eşgüdüm Grubu'nun sekizinci toplantısı oldu.

ÇALIŞMALAR MASAYA YATIRILDI

Görüşmede ayrıca Türkiye'nin Suriye ile ikili ilişkileri çerçevesinde sürdürülen çalışmalar da ele alındı.