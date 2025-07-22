Türkiye ve Azerbaycan arasında, Askeri Güvenlik Mutabakatı imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Fuar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlendi.
ASKERİ GÜVENLİK MUTABAKATI İMZALANDI
Türkiye ve Azerbaycan arasında 'Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası' imzalandı.
İmza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un katılımıyla gerçekleştirildi.