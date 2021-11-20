Türkiye ve Ürdün, ortak tatbikat yaptı

Türkiye ve Ürdün, ortak tatbikat yaptı

MSB, Ürdün ile yapılan tatbikata ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde tatbikat gerçekleştirdi.

Ortak tatbikat, Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında yapıldı. MSB, konuyla ilgili açıklama yaptı.

ÜRDÜN İLE TATBİKAT

Açıklamada, Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Görüntülerde, tatbikattan nefes kesen anlar dikkat çekti.

Türkiye ve Ürdün, ortak tatbikat yaptı ViDEO