Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor

Son 55 yılın en sıcak dördüncü haziran ayı geride kaldı.

Temmuz ayında da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günler için yeni bir sıcak hava dalgası uyarısı yaptı.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.

"BOL SU TÜKETİN"

Uzmanlar artan sıcaklıklarla birlikte vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması, bol su tüketmeleri ve güneşten korunmaları öneriliyor.

ORMAN YANGINI UYARISI

Orman Genel Müdürlüğü de bir paylaşım yaparak vatandaşları yüksek yangın tehlikesine karşı uyardı, duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Anız yakılmaması uyarısını hatırlatan Orman Genel Müdürlüğü, sigara izmaritlerinin yere atılmaması, açık alanda ateş yakılmaması ve cam şişelerin doğaya bırakılmaması için uyarıda bulundu.

Orman yangınlarının yüzde 86'sının insan kaynaklı olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bir anlık dikkatsizliğiniz afet boyutunda bir yangına sebep olabilir. Hapis cezası almanıza neden olabilir" denildi.