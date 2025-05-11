Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı

AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/1), Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girdiği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabildiği bir sınav.

Sınav, Türkiye'de 17 il 18 sınav merkezinde, yurt dışında ise 26 ülke 35 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

21 BİN 654 ADAY BAŞVURDU

Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 6 dilde düzenlenen sınava 21 bin 654 aday başvurdu.

SONUÇLAR 1 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

83 bina ve 866 salonun kullanıldığı ve 3 bin 530 kişinin görev yaptığı sınavın sonuçları 11 Haziran'da açıklanacak.